Карло Анчелотти: «Хочу принести успех в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от нового клуба. Ранее он работал с «Наполи».

— Я очень рад быть здесь, в одном из лучших клубов Англии, — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «ирисок». — Мне очень нравится команда. Это клуб с большими амбициями, с большой историей. Я здесь, чтобы улучшить результаты, постараюсь сделать все возможное.

Болельщикам хочу пожелать, чтобы оставались с командой, как они всегда это делают, потому что для игроков очень важна поддержка. Я мечтаю принести успех в этот клуб.