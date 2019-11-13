Капитан «Ньюкасла» выбыл на три месяца

Капитан «Ньюкасла» Джамал Лакселлес в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:1) получил травму и был заменен уже на 20-й минуте. У него диагностировано повреждение связок колена, на восстановление понадобится порядка трех месяцев, сообщает The Guardian.

26-летний защитник в нынешнем сезоне АПЛ выходил на поле в стартовом составе «Ньюкасла» во всех 12 матчах.

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