Канселу снял милое видео с собаками во время карантина
22 марта 2020, 11:23
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу опубликовал новое видео в Instagram. На нем показано, как португалец проводит время со своими собаками. Сезон в Англии приостановлен из-за коронавируса.
Video: Joao Cancelo on Instagram. [via IG: jpcancelo]#MCFC | @ManCity pic.twitter.com/r4sYdt8S5Z— City Xtra Photos (@CXPhotos) March 21, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020