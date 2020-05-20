Исторический день для вратарей: 20 мая родились легендарные Чех и Касильяс

Сегодня, 20 мая, экс-вратарь «Челси» Петр Чех и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс отмечают дни рождения. Испанцу исполнилось 39 лет, а чешскому футболисту — 38.

Касильяс завершил карьеру в феврале 2020-го. Его последним клубом был «Порту». В составе «Реала» он пять раз становился чемпионом Испании (2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012), дважды выигрывал Кубок страны (2010/2011, 2013/2014) и трижды завоевывал трофей Лиги чемпионов (1999/2000, 2001/2002, 2013/2014). Испанец является чемпионом мира-2010 и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Чех объявил о завершении профессиональной карьеры в январе 2019 года. Ранее также выступал за чешские «Хмел» и «Спарту», «Ренн» и «Арсенал». Вместе с «Челси» он четырежды выигрывал АПЛ (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15) и Кубок Англии (2006/07, 2009/10, 2009/10, 2011/12). Является победителем Лиги чемпионов (2011/12).