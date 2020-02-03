Источник: Виллиан хочет остаться в «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан хотел бы остаться в лондонском клубе, утверждает ESPN. Бразилец хочет остаться в Англии, где комфортно его семье, а потому вариант с переходом в «Барселону» не является приоритетным.

Однако пока Виллиан не может прийти к соглашению по срокам новой сделки с «Челси». Лондонский клуб предлагает контракт на 2 года, но 31-летний бразилец хочет соглашение на три сезона.

Контракт Виллиана с «Челси» действует до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 30 матчей за «синих», забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.