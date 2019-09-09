Источник: ван дер Сар будет назначен техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар может вернуться в клуб на руководящую должность. Ему предлагают занять пост технического директора, сообщает Manchester Evening News.

Сейчас 48-летний ван дер Сар работает директором в амстердамском «Аяксе».

Голкипер выступал за «МЮ» с 2005 по 2011 год. В составе «красных дьяволов» голландец четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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