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Источник: трансфер защитника «Фламенго» в «Арсенал» сорвался

28 января 2020, 12:05
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По информации ESPN Brazil, трансфер защитника «Фламенго» Пабло Мари в «Арсенал» сорвался.

26-летний испанец прибыл в Лондон в прошлую субботу для подписания контракта с новым клубом, однако «Фламенго» внезапно выступил против условий, предложенных «канонирами». Мари пришлось возвращаться в Бразилию несмотря на то, что футболист уже прошел медицинское обследование для «Арсенала».

Мари выступает за «Фламенго» с 2019 года, в составе этой команды он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. На счету защитника 22 матча за «красно-черных», в которых он забил два гола.

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