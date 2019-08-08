Источник: Сане перенесет операцию на колене и не перейдет в "Баварию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перенесет операцию на правом колене и пропустит несколько месяцев. По информации Get German Football News, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки. С большой долей вероятности переход Сане в "Баварию" не состоится.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы были готовы заплатить 110 миллионов евро. Немец был заменен в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" из-за травмы.

23-летний Лерой Сане в прошлом сезоне провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.

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