Источник: «Реал» предложит за ван Дейка 180 миллионов евро

«Реал» предложит «Ливерпулю» 180 миллионов за защитника Виргила ван Дейка, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, «Реал» хочет приобрести 28-летнего защитника в летнее трансферное окно. Сообщается, что окончательное решение в случае, если «Ливерпулю» поступит предложение, будет за ван Дейком.

«Ливерпуль» купил ван Дейка в январе 2018 года за 84,65 миллиона евро. В сезоне-2019/20 голландец провел за мерсисайдцев 37 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Также, ван Дейк занял второе место в номинации лучшему футболисту 2019 года «Золотой мяч», уступив лишь Лионелю Месси из «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего защитника в 100 миллионов евро.