Источник: переход Обамеянга в «Интер» зависит от Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Интер» в случае, если команду покинет форвард Лаутаро Мартинес, сообщает портал FC Inter News.

По информации источника, представители Обамеянга уже контактировали с представителями «Интера». Известно, что 30-летний габонец просит контракт сроком на 4 года, а также то, что «Арсенал» готов вести переговоры при предложении не ниже 40 миллионов евро. Источник сообщает, что сделка может состояться в случае, если 22-летний Лаутаро Мартинес уйдет в «Барселону». Ранее журналист Николо Скира писал о том, что «Барселона» предлагает аргентинцу контракт до июня 2025 года с зарплатой в 7 миллионов евро в год. В контракте Мартинеса с «Интером» прописан пункт об отступных в размере 111 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Обамеянг забил 19 голов и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость габонца в 70 миллионов евро. На счету Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи за «Интер» в нынешнем сезоне.