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Источник: «МЮ» планирует обновить состав зимой

17 октября 2019, 11:38
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Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует в значительной степени обновить команду во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Daily Mail, «МЮ» намерен сделать шесть приобретений.

По данным источника, продать клуб планирует Неманью Матича и Хуана Мату. А в числе возможных новичков называют Марио Манджукича из «Ювентуса», Муссу Дембеле из «Лиона», Джеймса Мэддисона из «Лестера», Сауля Ньигеса из «Атлетико», а также левого и центрального защитника.

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