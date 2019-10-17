Источник: «МЮ» планирует обновить состав зимой

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует в значительной степени обновить команду во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Daily Mail, «МЮ» намерен сделать шесть приобретений.

По данным источника, продать клуб планирует Неманью Матича и Хуана Мату. А в числе возможных новичков называют Марио Манджукича из «Ювентуса», Муссу Дембеле из «Лиона», Джеймса Мэддисона из «Лестера», Сауля Ньигеса из «Атлетико», а также левого и центрального защитника.