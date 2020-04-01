Источник: «МЮ» хочет предложить «Ювентусу» обмен игроками

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена игроками с «Ювентусом», сообщает Daily Star. По данным источника, «МЮ» рассчитывает укрепить оборону и хочет подписать защитника туринцев Маттейса де Лигта, который перебрался в Италию из «Аякса», но испытал трудности с адаптацией в серии А.

«МЮ» якобы хочет предложить «Ювентусу» обменять де Лигта на полузащитника Поля Погба, который ранее играл за туринцев и хотел бы туда вернуться, поскольку в Манчестере его не все устраивает. «Ювентус» также заинтересован в его возвращении.