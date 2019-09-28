Источник: «МЮ» хочет купить Эриксена зимой

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Датчанин ранее отказался продлевать контракт со «шпорами» и может уйти следующим летом из клуба бесплатно. Этим намерены воспользоваться сразу несколько клубов, включая «МЮ», сообщает Goal.

Более того, «Манчестер Юнайтед» хочет опередить конкурентов и готов за деньги подписать Эриксена уже в январе. «Тоттенхэм» может пойти на этот шаг, чтобы не потерять игрока бесплатно. Сам хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Реале», который давно им интересуется. Но политика мадридского клуба зависит от будущего главного тренера Зинедина Зидана.