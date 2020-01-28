Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки

28 января 2020, 15:15
Теги:

Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1.

Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.

Ранее агент Матвиенко, Юрий Данченко, подтвердил факт переговоров с представителями «канониров».

Матвиенко провел 21 матч за «Шахтер» в сезоне 2019/20, он забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает украинца в 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

Дополнительная информация

http://zbirna.com/2020/01/28/transfer-nikolaya-matvienko-iz-shahtera-v-arsenal-kluby-dogovorilis-slovo-londonu/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир