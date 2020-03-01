Источник: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за Кулибали

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Corriere dello Sport.

Главным конкурентом английского клуба в борьбе за 28-летнего сенегальца называется «ПСЖ». Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже провел встречу с агентом защитника.

Ранее стало известно, что Кулибали уже купил жилье в Париже. «Наполи» готов продать защитника за сумму в районе 100-110 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 сенегалец провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями.