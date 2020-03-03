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Источник: Ллорис пропустит кубковый матч с «Норвичем»

3 марта 2020, 16:00
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Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис пропустит матч 1/8 финала Кубка Англии против «Норвича», сообщает Evening Standard.

По информации источнка, 33-летний француз продолжает восстанавливаться от растяжения паха, из-за которого пропустил матч 28-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:3). Источник сообщает, что место в воротах «шпор» в матче против «Норвича» займет Пауло Гассанига.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Норвич» пройдет 4 марта, начало — в 22.45 по московскому времени.

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