Источник: Ллорис пропустит кубковый матч с «Норвичем»

Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис пропустит матч 1/8 финала Кубка Англии против «Норвича», сообщает Evening Standard.

По информации источнка, 33-летний француз продолжает восстанавливаться от растяжения паха, из-за которого пропустил матч 28-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:3). Источник сообщает, что место в воротах «шпор» в матче против «Норвича» займет Пауло Гассанига.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Норвич» пройдет 4 марта, начало — в 22.45 по московскому времени.