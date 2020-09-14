Источник: «Лидс» продолжает следить за Гайчем

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продолжает входить в сферу интересов «Лидса», сообщает El Intransigente.

21-летний нападающий интересен главному тренеру английского клуба Марсело Бьельсе. В «Лидсе» понимают, что сейчас трансфер аргентинца невозможен. Тем не менее, новичок АПЛ продолжит следить за игроком.

Напомним, что Гайч в это межсезонье перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо». По информации СМИ, аргентинский клуб принял предложение в размере 8,5 миллиона евро и 20 процентов с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере 900 тысяч в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — 30 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провел пять матчей и не отметился результативными действиями.