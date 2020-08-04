Источник: Клопп подписал контракт с главным конкурентом технического спонсора «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заключил партнерское соглашение с производителем спортивной экипировки Adidas, утверждает The Telegraph. Пикантность ситуации заключается в том, что этим же летом сам клуб подписал соглашение с главным конкурентом Adidas — компанией Nike.

Сделка «Ливерпуля» c Nike стала крупнейшим в истории контрактом с техническим спонсором. Соглашение подразумевает выплаты «Ливерпулю» в размере 75 миллионов фунтов в год. До этого пять лет экипировку клубу поставлял New Balance.

В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, впервые с 1990 года.