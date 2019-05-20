Источник: Клопп контактировал с "Ювентусом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп контактировал с представителями "Ювентуса", утверждает итальянский журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Подробности не уточняются.

Ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона. Основным кандидатом на его замену является Симоне Индзаги ("Лацио").

Также сообщалось, что руководство "бьянконери" хотят видеть в своей команде Дидье Дешама (сборная Франции).

"Ювентус" выиграл чемпионат Италии сезона-2018/19. "Ливерпуль" под руководством Клоппа занял второе место в турнирной таблице АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом" 1 июня.