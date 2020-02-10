Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Источник: Футбольная ассоциация Англии может наказать Деле Алли за шутку про коронавирус

10 февраля 2020, 22:07
Теги:

Футбольная ассоциация Англии связалась с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли по поводу его видео про коронавирус, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, если будет установлено, что 23-летний англичанин навредил репутации футбола, его могут наказать. Согласно правилам FA, в видео было то, что можно классифицировать как прямое или косвенное упоминание этнического происхождения, цвета кожи, расы или национальности.

Алли опубликовал видео в Snapchat, где пошутил о коронавирусе, что многие сочли обидным. Позже футболист извинился за свои слова.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир