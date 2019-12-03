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Источник: Эриксен уведомил Моуринью о желании покинуть «Тоттенхэм»

14:37
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в зимнее трансферное окно может стать игроком другого клуба. О своем желании сменить команду 27-летний датчанин сообщил новому главному тренеру «шпор» Жозе Моуринью, информирует The Athletic.

Ранее Эриксен отказался подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом». Английский клуб предлагал 27-летнему датчанину заключить соглашение до 2024 года. Зарплата Эриксена выросла бы до 9 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Эриксен провел 15 матчей за «Тоттенхэм», забил два гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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