Источник: «Челси» изучает варианты замены Лэмпарда

Будущее Фрэнка Лэмпарда на посту тренера «Челси» оказалось под вопросом после поражения в матче 17-го тура АПЛ от «Манчестер Сити» (1:3), утверждает The Athletic.

Руководство лондонского клуба начало изучать варианты для замены Лэмпарда после 4 поражений в 7 последних матчах.

В случае улучшения результатов 42-летний специалист, вероятно, продолжит тренировать «Челси» до конца сезона. При этом ситуацию усугубляют напряженные отношения тренера с некоторыми игроками.

«Синие» опустились уже на восьмое место в турнирной таблице. А активе команды 26 очков после 17 матчей.