Источник: Андрей Шевченко может возглавить «Челси»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост главного тренера «Челси», утверждает Le10Sport.

После поражения от «Манчестер Сити» (1:3), владелец лондонского клуба Роман Абрамович начал обдумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца «синих», под руководством Лампарда клуб переживает кризис.

Один из вариантов замены нынешнего тренера — главный тренер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.

Напомним, Шевченко выступал за «Челси» в период с 2006 по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.