«Интересно, откуда он знает, как я проводил время». Глеб обиделся на Щенсны

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб возмутился словами вратаря Войчеха Щенсны, который заявил, что белорус «любил выпить». Глеб защищал цвета «Арсенала» с 2005 по 2008 год, после чего перешел в «Барселону». Щенсны в первую команду лондонцев попал в 2009 году.

— Честно скажу, я его не видел в «Арсенале». Мы с ним не виделись, не встречались, — цитирует «Прессбол» Глеба. — Он вообще не был в первой команде. Я даже не знаю, где он тренировался. Просто интересно откуда он знает, как я проводил время в Лондоне.

— Это парит?

— Нет. Но мне неприятно, потому что это неправда.

— Я не понимаю, что значит «Любил выпить».

— Тогда в «Арсенале» вообще команда была почти непьющей. Мы ходили в клуб, а ребята брали «колу». И я вместе с ними. Когда я прочитал его бред, я был в шоке.