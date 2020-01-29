«Интер» выходит из борьбы за Жиру

«Интер» принял решение выйти из борьбы за 33-летнего нападающего «Челси» Оливье Жиру, сообщает Sky in Italy. По информации источника, после вчерашней покупки Кристиана Эриксена руководство «нерадзурри» считает, что состав команды укомплектован, и в нем не найдется места для Жиру.

Тем не менее, «Интер» сохраняет интерес к французскому форварду «синих» и готов вернуться к переговорам летом, когда у игрока истечет контракт с нынешним клубом (если тот не примет решение перейти в другую команду). Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Жиру включился «Тоттенхэм».

В сезоне-2019/20 Жиру провел за «Челси» 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.