Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал, как однажды столкнулся с проявлением расизма, когда выступал за «Локомотив». По его словам, иногда в борьбе с нетерпимостью помогает игнорирование расистских выкриков.

— Я сталкивался с расизмом, — цитирует официальный сайт «Эвертона» Фернандеша. — Россия культурно отличается, это не оправдывает поведение некоторых людей, но это факт. Я стараюсь делать работу как можно лучше, и стараюсь не обращать на такие вещи. После 20 минут одного выездного матча я пошел подавать угловой и услышал обезьяньи крики.

Я сделал вид, что не заметил, потому что если бы отреагировал, было бы хуже. Я подавал угловые еще 5-6 раз и ничего больше не услышал.

Не говорю, что мы не должны никого предупреждать. Но иногда бездействие — лучший вариант, он делает расистов неактуальными.