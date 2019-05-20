Игроки "Манчестер Сити" опять разбили трофей АПЛ. На этот раз они уронили его с балкона

Игроки "Манчестер Сити" уронили кубок английской премьер-лиги с балкона. В сети появилось видео, на котором виден расколотый кубок, после чего в кадр попадают растерянные Серхио Агуэро и Кевин Де Брейне.

Впрочем, это видео может оказаться подделкой. Год назад хавбек "Сити" Александр Зинченко случайно задел и уронил трофей АПЛ во время чемпионских празднований. Возможно, игроки команды таким образом разыграли болельщиков, поскольку разглядеть, подлинный ли трофей лежит на земле, невозможно.

😲 Manchester City have DROPPED & SMASHED the Premier League trophy!



🇦🇷 Looks like Aguero could be guilty.... pic.twitter.com/c2fJr9EJOD – MJK Sports Events (@mjksportsevents) 20 мая 2019 г.

Сегодня "Ман Сити" провел чемпионский парад в честь победы в чемпионате и Кубке Англии и Кубке лиги сезона-2018/19. Во время парада трофей не выглядел пострадавшим.