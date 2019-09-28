Игрок «Ньюкасла» упал с грузовика, его едва не переехала машина

Нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон рассказал, как чуть не покончил с жизнью в 12 лет.

— Мне было 12 лет. Мы поехали играть в футбол, но поле было очень далеко, — рассказал бразилец в интервью The Sun. — Мы зацепились сзади за грузовик с друзьями, но в какой-то момент я потерял контроль и грохнулся на дорогу. Мне повезло, что ехавшая сзади машина успела притормозить и не переехала меня. Я заработал огромный шрам на руке.

Моя мама до сих пор не знает этой истории. Когда она спросила, откуда у меня порез, я сказал ей, что заработал его во время игры в футбол. Если бы я сказал правду, она бы заперла меня дома на неделю. А так я заработал шрам, который усугубили неудачные операции. Это — мой крест, который мне нести всю жизнь.

В текущем чемпионате Англии Жоэлинтон сыграл за «Ньюкасл» 6 матчей, в которых забил 1 гол.