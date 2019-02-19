Игрок "Фулхэма" может сесть в тюрьму за уклонение от службы в Сингапуре

Футболист молодежной команды "Фулхэма" Бен Дэвис может получить тюремный срок за уклонение от службы в Сингапуре, сообщает BBC. 24 ноября 2018 года полузащитнику исполнилось 18 лет. По законам Сингапура, по достижении этого возраста необходимо пройти службу в армии, полиции или гражданской обороне.

Игроку было отказано в отсрочке и теперь грозит тюрьма сроком до трех лет и штраф в размере 10 тысяч долларов. Кроме того, представитель минобороны Сингапура утверждает, что Дэвис остается за пределами страны без законного разрешения на выезд.

Дэвис играет за молодежку "Фулхэма" с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 игр в молодежном первенстве для игроков до 18 лет.