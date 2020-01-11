Хуан Мата: «Нам нужно так играть постоянно, если «МЮ» хочет в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата остался доволен игрой команды в матче чемпионата Англии с «Норвичем» (4:0). Испанец в этой встрече отдал две голевые передачи.

— Мне понравилась игра, все провели ее здорово, — цитирует ВВС Мату. — Это хороший пример того, как мы можем играть. Нам нужно так играть постоянно, если хотим получить место в Лиге чемпионов. Конечно, мне некомфортно, когда я не играю. Мне хочется помогать команде голами и передачами. Как и любой футболист, когда я не играю, я не могу быть счастлив. Но я всегда должен быть готов приносить пользу клубу.