Хосеп Гвардьола: «В обоих матчах «Сити» был лучше «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (0:1) отметил, что его команда была лучше в обеих встречах.

— Мы играли с физически сильной командой, — цитирует BBC Гвардьолу. — Гол был забит с первого попадания в створ. В обоих матчах мы были лучше. Я доволен игроками, и тем, как они играют с проблемами. Лапорт и Фернандинью не готовы играть, как и Менди. Посмотрим в ближайшие дни на их состояние. Почти уверен, что они встретятся с «Вест Хэмом», не знаю, что касается игры со «шпорами». Мы не хотим рисковать.