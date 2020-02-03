Хосеп Гвардьола: «Титул ускользнул от нас, «Ливерпуль» не остановить. Пора сосредоточиться на других турнирах»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии заявил, что выходит из борьбы за титул чемпиона Англии.

— Титул ускользнул от нас, мы слишком сильно отстали, — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — «Ливерпуль» не остановить, у него слишком много очков, а мы потеряли свои в матчах вроде того, что был с «Тоттенхэмом», или с тем же «Ливерпулем» в 1-м круге. Нам пора сосредоточиться на выступлении в других соревнованиях и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После 25 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 73 очками, ближайший преследователь, «Манчестер Сити», набрал лишь 51 очко. Мерсисайдцы могут досрочно оформить чемпионство, если выиграют 6 ближайших матчей чемпионата (при условии, что «Ман Сити» также не будет терять очки).