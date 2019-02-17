Хосеп Гвардьола: "Сильва невероятен в свои 33 года"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал итоги матча в рамках 1/8 финала Кубка Англии с "Ньюпортом" (4:1), сообщает официальный Твиттер "горожан".

– Это была действительно сложная игра. Соперник забил поздний гол, что типично для таких матчей, но следом Фоден забил отличный гол. Мои поздравления ему. Благодарю игроков за этот матч. Болельщики "Ньюпорта" произвели на меня впечатление. Они очень сильно поддерживали свою команду. Это особенность матчей Кубка Англии.

Давид Сильва? Он невероятен. В 33 года сражаться и побеждать в единоброствах – это действительно здорово, – приводит слова Гвардьолы пресс-служба "Ман Сити".