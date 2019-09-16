Хосеп Гвардьола: «Пока что Стерлинг не достиг уровня Месси и Роналду»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о форварде Рахиме Стерлинге. В 5 матчах АПЛ на его счету 5 голов.

— Пока что Рахим не достиг уровня Месси и Роналду, — цитирует испанского специалиста AS. — Думаю, это может произойти в будущем.

Видим, что Месси и Роналду каждый сезон на протяжении последних десяти лет забивают по 50-60 голов и делают большое количество результативных передач. Стабильность сделала из Роналду и Месси легенд футбола, они уникальны. Если Рахим собирается достичь этого уровня, то будем только рады. Ему это по силам. Не буду тем, кто скажет, чтобы он даже не помышлял о подобном. Я хочу этого.

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