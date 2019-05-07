Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о будущем защитника Венсана Компани. Бельгиец играет не так часто в нынешнем сезоне, в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (1:0) Компани отличился победным голом.

– Мы поговорили с ним и его агентом, – цитирует ВВС Гвардьолу. – После окончания сезона все обсудим с ними. Он невероятный человек, который очень мне помогает. Мне всегда грустно, когда я не могу на него рассчитывать. Такие люди, как Венсан, формируют этот клуб.

Мы закончим сезон, а потом поговорим. Мы говорили с ним три недели назад, месяц назад. Спокойно все обсудили. Выпьем вместе пива и порассуждаем, как будет лучше для клуба.