Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил об уверенности в том, что клуб не нарушал правила финансового фэйр-плей, и что клуб сможет опротестовать решение УЕФА об отстранении «Сити» от еврокубков на два года.

— У нас есть право на апелляцию, я верю людям, которые работают в нашем клубе, — цитирует ESPN Гвардьолу. — «Ман Сити» не нарушал никаких правил, мне показывали аргументы и доказательства. Мы уверены, что заслуживаем выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Впрочем, если этого не случится и дисквалификация останется в силе, нам не остается ничего, кроме как принять это и двигаться дальше. Тем не менее, я верю в клуб, я знаю людей, которые работают у нас. Посмотрим, что будет в CAS.