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Хосеп Гвардьола не хочет продавать главного вундеркинда «Манчестер Сити»

11 октября 2019, 10:10
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, кого руководству команды нельзя продавать ни в коем случае.

— Фоуден — единственный игрок, которого нельзя продавать ни при каких обстоятельствах. Даже за 500 миллионов евро. Фил — это будущее лицо «Манчестер Сити». Когда Давид Сильва уйдет, мы знаем, кто его заменит. Уже сейчас могу твердо сказать: Фоуден будет одной из ярчайших звезд английской премьер-лиги.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел на поле 4 матча, в которых забил 1 гол. Фоуден является воспитанником «Манчестер Сити».

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