Хосеп Гвардьола: «Наша проблема в том, что у «Ливерпуля» 16 побед в 17 матчах»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола связывает неудачи в чемпионате Англии со слишком успешным выступлением «Ливерпуля». «Красные» оторвались от «горожан» на 11 очков.

— У нас сейчас на одно очко меньше, чем у «Барселоны», которая лидирует в чемпионате Испании, — цитирует A Bola Гвардьолу. — Проблема в том, что у «Ливерпуля» 16 побед в 17 матчах. Я должен снять шляпу и поздравить их с этим. У нашей команды есть игра. Мы теряем очки, но это не проблемы в игре. Нам всегда удается проводить яркие матчи с самоотдачей — это то, чего я хочу от своей команды.