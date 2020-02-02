Хосеп Гвардьола: «Мы создавали моменты и уступили «Тоттенхэму» совсем немного»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).

— Мы хорошо играли, но проиграли, — цитирует Гвардьолу Sky Sports. — Это случилось снова. Они сделали два удара и забили два гола.

У меня не так много слов о матче. Мы должны принять его и проанализировать. Это непросто. У нас все получилось действительно хорошо, честно.

С такой игрой, как я должен критиковать? Это было бы невероятной ошибкой, чтобы сказать, насколько мы плохи. Мы создавали моменты и уступили совсем немного.