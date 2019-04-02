Хосеп Гвардьола: "Мотивация не будет проблемой в матче с "Кардиффом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что у его команды не будет проблем с мотивацией в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа".

- Мотивация не будет проблемой. Мы знаем, как хотим сыграть. Для нас каждая игра как финал, - цитирует специалиста Sky Sports. - Судя по тому, что я видел в матче с "Челси", "Кардифф" жив. Это не обреченная команда. Они продолжают борьбу, но и мы тоже.

Матч "Манчестер Сити" - "Кардифф" состоится 3 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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