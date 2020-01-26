Хосеп Гвардьола: «Ливерпуль» стал бы чемпионом в Испании, Италии и Германии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о «Ливерпуле». Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ, одержав 22 победы в 23 матчах.

— Понятно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии, Германии, — цитирует специалиста Sky Sports. — Они стали бы чемпионами везде с 22 победами и ничьей в 23 матчах. В Испании с нашими очками мы бы отставали от лидера на несколько очков. Так же в Германии и Италии.

«Ливерпуль» — фантастический, феноменальный, ошеломляющий. Мы должны принять это и извлечь урок.