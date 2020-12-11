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Хименеса, получившего перелом черепа, тепло встретили на тренировке «Вулверхэмптона»

11 декабря 2020, 03:20
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Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес впервые после операция посетил базу клуба. Пресс-сдужба в Twitter опубликовала фотографии объятий мексиканца с одноклубниками.

Напомним, игрок получил перелом черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» после столкновения с Давидом Луисом.

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