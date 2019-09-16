Хески считает, что Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу из-за цвета кожи

Бывший нападающий сборной Англии Эмил Хески считает, что цвет кожи влияет на трудоустройство тренеров. В качестве примера он привел Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

— Не могу сказать, почему чернокожие должны болтаться на дне, в то время, как другие могут пойти куда угодно и получить работу, — цитирует Daily Mirror Хески. — Лэмпарду и Джеррарду стопроцентно легче. Они получают работу. Я могу назвать причиной только цвет кожи.

Кто-то говорит про титулы. Но у Сола Кэмпбелла их больше, чем у Джеррарда. У Эшли Коула больше, чем у них обоих. Он лучший английский футболист своей эпохи. И Эшу дали работу только с командой «Челси» до 15 лет.

Говоря о титулах Кэмпбелла, Хески ошибся — у Джеррарда их на два больше, 8 против 6. Однако Кэмпбелл завоевал два чемпионских титула.

Первым самостоятельным опытом работы Джеррарда стал один из лучших клубов Шотландии — «Рейнджерс». Лэмпард начал карьеру в команде чемпионшипа «Дерби Каунти»,а уже через год принял «Челси».

На данный момент во всех английских лигах работает только четыре темнокожих главных тренера: Нуну в «Вулверхэмптоне», Сабри Лямуши в «Ноттингем Форест», Даррен Мур в «Донкастере» и Кит Керл в «Нортхэмптоне».