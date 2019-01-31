Хендерсон - о неназначенном пенальти в ворота "Лестера": "Вы все знаете лучше меня!"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал момент с неназначенным 11-метровым в ворота "Лестера" в очном поединке этих команд.

- Это был далеко не лучший наш матч. Что ж, учтем все наши ошибки и будем готовиться к следующей игре. - приводит слова Хендерсона ВВС. - "Лестер" классно защищался, а вот мы сыграли недостаточно хорошо. Есть вещи, над которыми нам стоит поработать. Погодные условия были плохими, но одинаковыми для обеих команд. Момент с неназначенным пенальти? С того места, где я находился, мне показалось, что он был. Но рефери находился ближе, ему видней. Вы уж точно знаете все лучше меня! Все, что нам сейчас нужно - сконцентрироваться на самих себе и продолжать работать. Мы можем играть лучше.

"Ливерпуль" набрал 61 очков в 24 турах чемпионата Англии, его преимущество над идущим вторым "Манчестер Сити составляет 5 баллов.

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