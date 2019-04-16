Хави Грасия: "Уотфорд" проиграл, но показал хороший футбол"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Гарсия - о матче с "Арсеналом" (0:1) в 34-м туре чемпионата Англии.

- Мы сделали многое, чтобы попытаться выиграть, приложили серьезные усилия. Мы длительное время играли в меньшинстве и заслужили признание. Мы не набрали очков, но показали хороший футбол, - цитирует специалиста ВВС. - Это был сложный матч с десятью игроками. Я горжусь своими футболистами. Мы создавали моменты, играя в меньшинстве. Удаление Дини? Я уважаю решение рефери. Это была, возможно, желтая карточка, но никак не красная. Трой очень расстроен, он знает, что это была важная игра для нас. Удаление сильно осложнило нам игру.

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