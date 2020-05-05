Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс поделился мнением о возможном возобновлении сезона-2019/20 в Англии при пустых трибунах.

— Да, такой вариант возможен, но никто из футболистов не хотел бы этого, — приводит BBC слова Уинкса. — Матчи без зрителей — это очень странно. Фанаты — это суть футбола, они создают атмосферу во время встреч. Мы играем в футбол ради болельщиков. Будет странно не слышать скандирование трибун.

Почти все соревнования в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в Великобритании зарегистрировано 190 584 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 28 734 летальных исхода.