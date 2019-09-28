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Харри Кейн: «Больше никаких оправданий, «Тоттенхэм» должен выигрывать трофеи»

28 сентября 2019, 00:02

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн подчеркнул, что клубу пора начать завоевывать трофеи. Не считая нескольких аренд в низшие лиги, «Тоттенхэм» — единственный клуб в карьере Кейна. Пока что форвард не выиграл ни одного титула, став один раз вице-чемпионом Англии, один раз добравшись до финала Кубка лиги и один — до финала Лиги чемпионов.

— Больше никаких оправданий, «Тоттенхэм» должен начать завоевывать трофеи, — цитирует BBC Кейна.

Последний раз «Тоттенхэм» выигрывал трофей в 2008 году (Кубок лиги), еще до Кейна. Отсутствие титулов у форварда регулярно становится поводом для шуток в Англии.

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