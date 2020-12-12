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Хамес пропустит матч с «Челси»

03:48
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес не примет участия в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Челси». Колумбиец получил травму в прошлой игре с «Бернли» и не тренировался всю неделю. Также команде не помогут Шеймус Коулман, Люка Динь и Фабиан Делф.

Игра состоится в субботу, 12 декабря. Начало — 23.00 по московскому времени.

Эвертон — Челси

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