Халк согласен на 90-процентное понижение зарплаты ради АПЛ

Бывший форвард «Зенита» Халк не против продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает Record. Ради этого он готов к снижению зарплаты, которая у него была в «Шанхай Шанган», на 90 процентов.

Ранее бразилец объявил об уходе из китайского клуба. Он перешел в команду из «Зенита» в 2016 году и выиграл чемпионат Китая, а также Суперкубок страны.

Контракт 34-летнего футболиста истекает 31 декабря, после чего он станет свободным агентом. В текущем сезоне он провел за команду 21 мяч и забил восемь мячей при одной голевой передаче.

За «Зенит» футболист выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.