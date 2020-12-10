Халк может перейти в «Вулверхэмптон»
Бывший нападающий «Зенита» Халк может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает Football Insider.
По информации источника, «волки» рассматривают 34-летнего бразильца в качестве замены форварду Раулю Хименесу, который заработал перелом черепа в матче 10-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1). Ранее сообщалось, что Халк согласен пойти на 90-процентное снижение зарплаты ради перехода в один из клубов чемпионата Англии.
Контракт 34-летнего футболиста с «Шанхаем» истекает 31 декабря, после чего он станет свободным агентом. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч и забил восемь мячей при одной голевой передаче.
За «Зенит» футболист выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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